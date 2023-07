'Estou ofendido como ex-presidente do IBGE', diz Edmar Bacha sobre Pochmann na presidência do órgão

Brasília - O economista Edmar Bacha, que presidiu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos anos 80, engrossou as críticas ao nome de Marcio Pochmann como futuro presidente do órgão. Em entrevista ao Estadão, afirmou que se sente "ofendido".



"Pochmann é um ideólogo. Tem uma visão totalmente ideológica da economia. E não terá problema de colocar o IBGE a serviço dessa ideologia, como fez no Ipea [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada]. Estou ofendido como ex-presidente do IBGE", afirmou Bacha, que também participou da elaboração do Plano Real.



No ano passado, Bacha se aproximou de Simone Tebet e ajudou a então candidata à Presidência a formular o seu plano para a economia. Conhecedor da linha econômica da agora ministra do Planejamento e Orçamento, Bacha se diz inconformado.



"Não entendo como ela pôde ter aceitado [a indicação de Pochmann]. É incompreensível. Espero que ela não assine essa nomeação, pois seria um desrespeito à sua própria autobiografia", afirmou.



Bacha também disse esperar que haja uma reação dos "ibegeanos", se referindo aos funcionários de carreira do órgão. "É uma verdadeira ofensa à estatística brasileira", reforçou. Segundo ele, o temor é de que o IBGE se transforme no Indec, da Argentina, órgão que perdeu a credibilidade por distorções nos indicadores.