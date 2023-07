Presidente dos Estados Unidos diz que mudança climática é 'ameaça existencial'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, qualificou, nesta quinta-feira (27), as altas temperaturas derivadas da mudança climática de "ameaça existencial" para a humanidade.



"Não acredito que ninguém possa seguir negando o impacto da mudança climática", disse Biden na Casa Branca, onde divulgou medidas destinadas a melhorar a segurança sanitária das pessoas que trabalham ao ar livre e aumentar os fundos dedicados ao serviço de previsão meteorológica.

A temperatura média global aumentou cerca de 1 grau Celsius desde o início do século 20, e as estimativas sugerem que ela pode aumentar de 2 a 4 graus Celsius até o final do século. Este aumento na temperatura está causando uma série de mudanças no clima, incluindo eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, aumento do nível do mar e mudanças nos padrões de precipitação.

Um exemplo disso é que a Organização das Nações Unidas confirmou que o mês de julho de 2023 será o mais quente já registrado na história do planeta

Com informações da AFP.