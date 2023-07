TIM passa a oferecer planos com assinatura Apple One incluída

A TIM dá mais um passo na estratégia de transformar seu portfólio de ofertas em um hub de entretenimento e serviços. A operadora é a primeira da América Latina a permitir que os clientes tenham assinatura Apple One inclusa em seus planos. A campanha de divulgação será estrelada pelo ator Rodrigo Santoro.



Com os novos TIM Black com Apple One, os usuários terão à disposição conteúdos de entretenimento da Apple. São duas ofertas que trazem Apple One sem custo adicional e incluem os serviços Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ (com 50GB de armazenamento). No mercado, a assinatura Apple One Individual custa R$ 34,90 mensais.



"Sempre garantimos que nossos clientes tenham tudo o que precisam ao alcance de seus smartphones, focando em parcerias com as marcas mais relevantes do mercado. Agora, demos um passo adiante ao trazer a assinatura Apple One em uma oferta que chega ao Brasil graças à inovação e ao protagonismo da TIM. Vamos oferecer uma solução completa para os applelovers, que poderão aproveitar os serviços de TV, música, jogos e armazenamento na maior rede móvel do país”, celebra Fabio Avellar, vice-presidente de Receitas da TIM.



As novas opções de planos do TIM Black com Apple One custarão R$ 224,99 com 50GB de internet e R$ 294,99 com 100GB de internet, em pacotes que podem ser compartilhados com o titular e mais um ou até três dependentes, respectivamente.

Os clientes poderão aproveitar os serviços Apple One em seus dispositivos favoritos, incluindo iPhone ou outros devices Apple, smart TVs e alto-falantes inteligentes. Terão ainda WhatsApp, redes sociais e roaming internacional e a internet que não for utilizada acumula para o mês seguinte. A contratação poderá ser feita em qualquer loja TIM ou no site da operadora a partir desta sexta-feira, 28.



A promoção será válida por três meses para clientes dos planos pós-pagos TIM Black, com smartphones com descontos quase pela metade do preço.



Serviço



- iPhone 14, de 128GB, de R$ 7.599 por R$ 3.999 na TIM.



- iPhone 14, de 256GB, de R$ 8.599 por R$ 4.999 na TIM.



- iPhone 13, de 128GB, de R$ 6.499 por R$3.499naTIM.