Bombeiros do Rio representam o Brasil em competição no Canadá

Rio - Bombeiros do Rio representarão o Brasil em uma das maiores competições esportivas do mundo, atrás somente dos Jogos Olímpicos, o World Police and Fire Games 2023. O evento contará com uma delegação de 11 atletas da corporação em Winnipeg, no Canadá, entre os dias 28 de julho e 6 de agosto.



A equipe do CBMERJ vai participar de cerca de 50 provas, em modalidades como ciclismo, natação, atletismo, meia maratona, triathlon, além de provas que simulam atividades operacionais desempenhadas pelos bombeiros, como o Muster, o Stair Race e o Ultimate Firefighter.



“O Corpo de Bombeiros do Rio conta com os militares mais bem preparados e equipados do mundo. Participar de uma competição internacional deste nível técnico é muito importante, especialmente pelo intercâmbio com instituições de bombeiros de outros continentes”, disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros RJ, coronel Leandro Monteiro.

A organização do WPFG estima que na edição deste ano, competirão mais de 8.500 membros das Forças de Segurança e Defesa Civil de 50 países.