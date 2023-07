Itatiaia recebe Festival de Balonismo a partir desta quinta-feira

A Secretaria de Turismo de Itatiaia, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Turística de Itatiaia (ACIATI), realiza entre os dias 27 e 30 de Julho o Itatiaia Balloon Festival. O evento acontece na Fazenda Aleluia, na Avenida Wanderbilt Duarte de Barros (Estrada do Parque Nacional). Com entrada gratuita, o público contará com shows, áreas instagramáveis, espaço gastronômico, atrações culturais e feira de artesanato.



Haverá ainda opção de voos cativos (voo ancorado por cordas), night glow e caça à raposa (competição de balonismo). Segundo a Secretaria Municipal, os voos cativos serão gratuitos mas com quantidade de vouchers limitada. Os ingressos podem ser retirados meia hora antes do horário de início dos voos, na área do projeto Inverno #ToNoRio.



Além do festival, o local também receberá o projeto "Inverno #TôNoRio", da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ). O programa de destinação turística do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Setur-RJ e da TurisRio, vai oferecer diversos shows durante os dias de evento. Confira a programação completa:



Quinta-feira (27/07)

Das 17h às 22h - Shows



Sexta-feira (28/07)

18h às 20h - Voo cativo de balão



Sábado (29/07)

6h às 8h - Voo competitivo de balão

7h às 7h30 - Balão instagramável

07h às 9h - Voo cativo de balão



16h - Voo competitivo de balão

16h às 16h30 - Balão instagramável

16h às 18h - Voo cativo de balão



Domingo (30/07)

6h às 8h - Voo competitivo de balão e rapel em balão suspenso

7h às 7h30 - Balão instagramável

07h às 9h - Voo cativo de balão



16h às 16h30 - Balão instagramável

16h às 18h - Voo cativo de balão