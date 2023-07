Secretaria de Saúde retoma vacinação no posto de Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itatiaia retomou na tarde desta quinta-feira (27) a vacinação na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Penedo. A decisão foi tomada após a reportagem do Jornal O Dia na quarta (26), que revelou que o serviço estava suspenso há cerca de um mês por conta de um defeito na geladeira da unidade.Com a retomada, todas as vacinas do Esquema Básico do Programa Nacional de Imunização estão disponíveis no posto de saúde. Os moradores podem se imunizar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.Segundo a SMS, não houve perda de nenhuma dose, já que ao detectar divergências nas temperaturas, que precisam estar entre 2°C e 8°C, as doses foram armazenadas em outro local. Ainda de acordo com o Poder Público Municipal, a volta do serviço já estava programada após os reparos na refrigeração do equipamento utilizado para armazenagem dos imunizantes.A Secretaria reforçou que está trabalhando com celeridade no processo licitatório para aquisição de câmaras de vacina para todas as unidades de saúde do município, em substituição às atuais geladeiras domésticas. Desta forma, os imunizantes, serão refrigerados adequadamente, garantindo a integridade e eficácia das vacinas armazenadas.