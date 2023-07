Naturgy abre 28 vagas para cursos gratuitos de qualificação de serviços de gás predial

Nesta sexta-feira, 28, encerram-se as inscrições para as vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação de serviços de gás predial, oferecidas pelo projeto social "A Todo Gás", realizado pela Naturgy em parceria com a Firjan Senai Sesi. São 28 vagas ao todo. As inscrições devem ser feitas de forma presencial na Firjan Senai Tijuca, na Rua Morais e Silva 53.As vagas são voltadas para pessoas maiores de 18 anos que, preferencialmente, se identifiquem com o gênero feminino. O início das aulas está previsto para o dia 14 de agosto, com duração de cerca de quatro meses. Os encontros serão realizados na Firjan Senai Tijuca, de segunda a sexta-feira, no período diurno (de 8h às 12h) ou noturno (de 18h às 22h).Serão oferecidas duas turmas com o objetivo de qualificar os participantes em serviços de fornecimento de gás predial. A primeira, com 14 vagas, será destinada para o curso de Inspeção de Vistoria e Alta de Instalações. A outra, também com 14 integrantes, será para Projetos de Redes de Distribuição Interna de Gás Predial. As vagas serão preenchidas de acordo com critérios mínimos, devidamente comprovados, conforme prevê o edital.O edital está disponível no link: https://www.firjan.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C908A8A891BB4CA018940A19B5D0036