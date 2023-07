MetrôRio tem pontos de coleta de itens de inverno em estações no Centro

Rio - Estações do Metrô Rio recebem itens de inverno em Campanha do Agasalho realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), para atender a população em situação de vulnerabilidade social neste inverno. Os passageiros podem deixar as doações em pontos de coleta nas estações Carioca, Uruguaiana e Central até 31 de agosto.



A ação lançada em julho já arrecadou 772 peças e tem o objetivo de arrecadar cobertores, além de casacos, calças, meias, cachecóis, gorros e mantas.



Todos os donativos serão encaminhados para a rede de abrigos da cidade.

SERVIÇO:

Campanha do Agasalho no MetrôRio



Estações: Central do Brasil/Centro, Carioca/Centro e Uruguaiana/Centro



Data: até 31 de agosto