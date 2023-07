Segundo mandato do prefeito Dr. João quebra tradição negativa em Meriti

Completando 73 anos de idade nesta sexta (28), o prefeito de São João de Meriti, Dr. João coloca fim em uma lenda urbana que afirma que todo segundo mandato de um prefeito é a ruína da cidade. Só neste ano, o chefe do executivo, junto com apoio de vereadores e deputados, inaugurou uma Unidade Básica de Saúde, um Centro Cultural, escolas e espaços para lazer dos munícipes.



Nesta sexta-feira, para reforçar os fatos, a prefeitura inaugura a maior escola pública já construída na cidade: o Complexo Educacional da Vila São João, que era uma obra abandonada pelo governo anterior. Mais 1.500 vagas para estudantes do Ensino Fundamental I e II estão abertas com a abertura da unidade, realizada com recursos municipais.



Reeleito em 2020, Dr. João ainda carrega em sua bagagem o alcance da cidade como a terceira do estado na geração de empregos, além de investimentos e posicionamento na política, como o primeiro prefeito da região a anunciar o nome de quem apoiará para a sucessão: o deputado estadual Valdecy da Saúde, responsável por trazer 700 milhões de reais do governo do estado para investimentos no município.



Histórico



Café do trabalhador



Em frente à Estação de Trem da Pavuna, de segunda a sexta-feira, a partir das 4h30, 250 lanches são vendidos pelo preço simbólico de R$ 0,50. Cada kit é composto de café ou leite quente, pão com manteiga e uma fruta.



Geração de empregos



Em fevereiro de 2023, a cidade foi a terceira do estado do Rio de Janeiro que mais gerou empregos. O município acumulou saldo positivo de 1,8 mil postos de trabalho formais.



Terminal rodoviário de Éden



O espaço foi totalmente reformado e recebeu um posto de policiamento, 24h, com policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e com agentes da Guarda Municipal.



Campo do Martins



Praça com campo de areia e área para as crianças brincarem. Toda a estrutura do campo, que agora tem acessibilidade, passou por uma reforma completa. O espaço recebeu pavimentação, mesas e bancos, equipamentos de ginástica, paisagismo e iluminação.



Unidade Básica de Saúde Maria da Glória Costa.



Ponto irá prestar assistência para cerca de doze mil pessoas, que desfrutarão de um ambiente climatizado com consultórios clínicos, odontológicos, salas de atendimento e de exame ginecológico, de vacina, de curativos e farmácia.