Setor de turismo no Brasil alcança o maior faturamento desde 2015

O setor de turismo no Brasil está em constante crescimento nos últimos semestres, fortalecendo-se a cada mês. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e publicação do Ministério do Turismo, o faturamento do mercado de viagens no período de janeiro a abril de 2023 alcançou R$ 73 bilhões. Isso representa um aumento de 15,8% em relação ao mesmo quadrimestre do ano anterior.Esses números refletem o melhor desempenho do setor desde 2015. Apenas no mês de abril, o faturamento chegou a R$ 17,6 bilhões. Com desafios na precificação de roteiros, a alta demanda costuma dificultar roteiros mais econômicos e viagens baratas no Brasil. Segundo publicado no Terra, o site de viagens Guia Viajar Melhor analisou que o preço de diárias em alguns hotéis brasileiros podem aumentar até 900% no período de Réveillon.Apesar da instabilidade nos preços, o resultado da indústria de viagens é positivo. 'O turismo brasileiro segue firme e forte, pronto para encantar e surpreender aqueles que escolhem desbravar nossas terras', pontuou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Para ela, o turismo brasileiro está em plena ascensão e pode alcançar um dos melhores faturamentos de sua história até o final do ano.Segundo a publicação feita pela Fec omercioSP, tanto as viagens corporativas quanto as viagens de lazer apresentaram um desempenho notável. O segmento aéreo se destacou com o maior montante, no valor de R$ 5,6 bilhões em abril, representando um aumento de 18,1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.No caso das viagens a negócio, houve um crescimento de 29% nos quatro primeiros meses do ano, representando 45% do valor arrecadado no período. Além do setor aéreo, as atividades culturais, recreativas e esportivas também mostraram um desempenho positivo, alcançando um valor de R$ 1,3 bilhão, representando um crescimento de 12,3% em relação ao período anterior.Outro setor que contribuiu para o crescimento do faturamento foi o de Alimentação e Alojamento, com um aumento de 6,9%, totalizando R$ 5,05 bilhões no quarto mês deste ano. A entidade prevê que o setor continue nessa trajetória positiva devido à perspectiva de redução na inflação, melhora no mercado de trabalho e uma iminente diminuição nas taxas de juros.O setor aéreo brasileiro também registrou um recorde no mês de maio de 2023, com o transporte de 7,3 milhões de passageiros em voos domésticos. Esse número representa a maior marca registrada desde 2015. Ao longo dos cinco primeiros meses do ano, o Brasil já registrou 36,6 milhões de viajantes.Os dados, divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), revelam que a demanda por voos domésticos apresentou um crescimento significativo de 7% em maio, em comparação com o mesmo período de 2019, pré-pandemia. Além disso, a oferta de assentos teve um aumento ainda mais expressivo, com um crescimento de 13,8%.Somente nos primeiros quatro meses de 2023, o Brasil já registrou a chegada de 2,97 milhões de viajantes internacionais, equivalente a 75% do número total de visitantes em todo o ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo e pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).Segundo o Relatório de Impacto Econômico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), o setor está desempenhando um papel significativo na economia mundial. Apenas em 2022, a indústria de Viagens e Turismo contribuiu com 7,6% para o PIB mundial.O aumento nas contratações também foi registrado pelo relatório. Apenas no ultimo ano, em 2022, registaram-se 22 milhões de novos postos de trabalho no mercado de viagens, o que representa um aumento de 7,9% em relação ao ano anteriorWebsite: https://travelmediapr.com/pt/inicial/