Bolsonaro expressa preferência em dar apoio ao prefeito de São Paulo, mas tem preocupações

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta semana e expressou sua preferência em dar apoio à candidatura do atual chefe do Executivo municipal nas eleições de 2024. No entanto, o capitão da reserva também confessou ter algumas preocupações e ressalvas em relação a esse posicionamento.



Durante o encontro, Ricardo Nunes admitiu estar apreensivo com a possibilidade de o PL lançar um candidato próprio à prefeitura da capital paulista. No entanto, o ex-presidente afirmou que, neste momento, o partido tem interesse em fechar um acordo com emedebista.



Apesar de demonstrar apoio, Bolsonaro mencionou ter uma certa dificuldade em endossar completamente a candidatura de Nunes, em virtude de alguns secretários municipais, entre eles Marta Suplicy.



Contudo, Bolsonaro destacou que acredita que Ricardo é a melhor opção para enfrentar o adversário Guilherme Boulos (PSOL-SP) e garantir uma vitória nas eleições. Isso se deve, em grande parte, ao fato de Nunes ter a máquina administrativa em suas mãos como prefeito, o que pode representar uma vantagem para sua campanha.



Segundo previsão de Bolsonaro, a confirmação oficial do apoio deverá ocorrer em outubro. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também trabalha com esse mesmo cronograma, apontando para o mês de novembro como limite para comunicar o apoio do partido a Nunes.



Enquanto isso, o prefeito de São Paulo busca estreitar laços com outros partidos visando fortalecer sua candidatura. Ricardo Nunes tem como objetivo evitar que Kim Kataguiri, do MBL (Movimento Brasil Livre), concorra à prefeitura, uma vez que acredita que a presença do deputado federal na disputa pode prejudicar sua campanha no primeiro turno.