Professores da rede estadual terão reposição de salário por greves e paralisações em agosto

Rio - O Governo do Estado do Rio confirmou, nesta quinta-feira (27), que fará a restituição de parte dos valores descontados dos professores da rede pública estadual que aderiram a paralisações e greve que ocorreram neste ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), o pagamento será feito através de folha suplementar na primeira quinzena de agosto.

A restituição engloba quatro paralisações que ocorreram entre março e junho deste ano, a primeira em março, as duas de abril (entre os dias 18 e 26), depois a que ocorreu entre o dia 17 de maio e 29 de junho.



"Os profissionais receberão a restituição de todos os valores descontados antes mesmo da conclusão da reposição de todas as aulas perdidas durante a paralisação. Importante esclarecer que o pagamento dos salários de todos os professores que tiveram participação inferior a 30 dias na greve será feito normalmente no 5º dia útil de agosto", garantiu nota do governo.

Na última quarta-feira, o Sindicato dos Professores do Estado (Sepe-RJ) se manifestou sobre uma reunião realizada com a Seeduc onde foi informada a previsão de pagamento. No comunicado em seu site, órgão sindical chamou de "grave retaliação" a informação de que o pagamento viria com atraso.

"Trata-se de mais uma grave retaliação aos educadores no seu legítimo direito de greve. A secretaria teve desde 29 de junho, quando terminou a greve para providenciar a devolução dos descontos, mas não o fez, sempre alegando erros ou problemas técnicos", diz a publicação do órgão.



O Sepe-RJ marcou uma nova assembleia com a classe para este sábado (29), onde serão discutidos os pontos das reuniões com os professores.