Brasil cria mais de 1 milhão de vagas no primeiro semestre, revela Caged

No primeiro semestre, o Brasil criou 1,023 milhão de postos de trabalho com carteira assinada, indicando uma queda de 26,25% em comparação ao período de janeiro a junho de 2022. No ano anterior, durante o mesmo período, foram geradas 1,388 milhão de vagas.Os dados foram divulgados a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), atualizado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira, 27. Essas informações refletem o saldo líquido, ou seja, a diferença entre contratações e demissões, da geração de empregos formais. No mês de junho, foram criados 157,1 mil postos de trabalho com carteira assinada . O número reflete uma queda de 44,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 285 mil postos de trabalho. No entanto, em comparação ao mês de maio, houve uma leve alta, visto que o saldo foi de 155,1 mil postos de trabalho.De acordo com o Caged, o setor de Serviços apresentou o maior crescimento de empregos em junho, com um saldo de 76.420 postos formais.