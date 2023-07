TJ de São Paulo acata ação de violência obstétrica contra médico Renato Kalil

As denúncias chegaram ser divulgadas pela TV Globo com o vazamento de vídeos nos quais o médico é filmado proferindo palavrões e usando tom agressivo com a gestante durante o trabalho de parto. A partir de agora, o obstetra enfrentará um julgamento em primeira instância pelos crimes imputados a ele. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um recurso do Ministério Público e aceitou a denúncia apresentada pela influencer Shantal Verdelho contra o obstetra Renato Kalil, por suposta violência obstétrica. O médico teria provocado ferimentos físicos e cometido abusos psicológico durante o parto.As denúncias chegaram ser divulgadas pela TV Globo com o vazamento de vídeos nos quais o médico é filmado proferindo palavrões e usando tom agressivo com a gestante durante o trabalho de parto. A partir de agora, o obstetra enfrentará um julgamento em primeira instância pelos crimes imputados a ele.

Entenda o caso



Shantal relatou em suas redes sociais que foi vítima de violência obstétrica durante o parto de sua segunda filha, Domênica. Em outubro de 2022, o tribunal negou a denúncia feita pela Promotoria de Violência Doméstica do Foro Central da capital paulista, que conduziu o caso desde o início do inquérito policial, alegando falta de provas que corroborassem as acusações contra o obstetra. Posteriormente, a defesa da influenciadora entrou com um recurso em novembro de 2022.

Na manhã desta quinta-feira, 27, o recurso foi julgado com decisão unânime entre os desembargadores. O acórdão será publicado nos próximos dias. Para a promotoria, a decisão permitirá que a Justiça analise a fundo a denúncia e também poderá abrir precedentes inéditos para que outras vítimas de violência obstétrica também denunciem casos semelhantes



A defesa do acusado alega que está "convicta" de que ele irá provar sua inocência. Os advogados pretendem recorrer da decisão.