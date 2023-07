Biden recebe primeira-ministra da Itália e a elogia por postura contra Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta quinta-feira, na Casa Branca. Durante o encontro, os dois líderes conversaram sobre a crescente relação econômica entre os dois países, a crise imigratória do Mediterrâneo e a guerra na Ucrânia.



Biden e Meloni também trataram de assuntos como cooperações espaciais e investimentos em países em desenvolvimento. "Essa aproximação é baseada em valores compartilhados. As nações ocidentais têm demonstrado que podem se apoiar uma nas outras muito mais do que acreditavam que podiam" afirmou Meloni.



O presidente dos EUA parabenizou a premiê pela postura firme contra a invasão da Rússia pela Ucrânia. "Eu gostaria de agradecer ao povo italiano por apoiar você e apoiar a Ucrânia", afirmou.