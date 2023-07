C&A antecipa condições do Desenrola para renegociação de dívidas vencidas

A C&A oferecerá antecipadamente às suas clientes as condições do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola. A partir de terça-feira, 1º, aqueles que possuem dívidas com mais de 180 dias de atraso no C&A Pay poderão quitá-las em até 24 parcelas, com juros de 1,99% ao mês, taxa estabelecida pelo programa do governo. Quem optar por pagar à vista receberá descontos especiais. As opções de pagamento estarão disponíveis nos canais de atendimento da C&A Brasil, incluindo Whatsapp, SAC e Portal.



Além disso, a marca vai aderir oficialmente ao Desenrola Brasil a partir do dia 1º de setembro, quando será permitida a entrada de varejistas não financeiras, como a C&A, no programa. “A antecipação das condições beneficiará milhões de clientes, independentemente de estarem ou não na segunda fase do programa. Para a renegociação, não teremos restrições quanto ao valores da dívida ou renda da consumidora. Nosso objetivo é proporcionar às clientes a oportunidade de limpar seus nomes para que com isso consigam realizar novas compras com tranquilidade”, declara Levi Filho, diretor de Produtos e Serviços Financeiros.