Segurança Presente prende homem com tornozeleira eletrônica por tentar roubar mulher em São Gonçalo

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, nesta quinta-feira (27), Alessandro Nogueira Da Silva Matos, vulgo 'Doidinho', por tentar roubar e esfaquear passageira em um ônibus , na Rua Palmira Ninho, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo. Alessandro, que usa tornozeleira eletrônica, teria tentado roubar o celular da mulher. A vítima foi socorrida e liberada sem ferimentos graves



Segundo a polícia, o criminoso teria usado um pedaço de garrafa de vidro como arma para cortar o pescoço da mulher, que, ao se defender, sofreu cortes na mão. Os policiais foram acionados por populares que perseguiam o suspeito.



A vítima foi levada à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, recebeu tratamento médico e foi liberada sem ferimentos graves.



Contra ele já havia sete anotações criminais por crimes como homicídio, roubo, furto, lesão corporal e tráfico de drogas. Ele estava em liberdade condicional desde o dia 25 de agosto do ano passado e usa tornozeleira eletrônica por uma condenação por homicídio.



O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça.