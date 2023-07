Acidentes envolvendo motociclistas representam 80% das mortes na Linha Amarela

Rio - Em celebração ao dia do motociclista, comemorado nesta quinta-feira (27), a Lamsa, empresa que administra a Linha Amarela, promoveu um projeto de conscientização e prevenção de acidentes com motocicletas. Segundo dados da própria concessionária, 80% dos acidentes com morte na via são com motos. Para isso, a companhia realizou uma parceria com a campanha Cerol Mata, e distribuiu 500 antenas antilinhas por toda a pista, além de ações educativas.



Nos seis primeiros meses deste ano, a Linha Amarela registrou 321 acidentes na via, um aumento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve também um aumento no número de ocorrências envolvendo motos. Até junho de 2023, 80% dos acidentes com mortes na via expressa foram com motociclistas.



Além disso, 178 ocorrências com motos foram registrados na Linha Amarela somente neste ano. Em 116 casos, houveram vítimas e seis casos foram causadas por corte de linha de pipa.



"O índice de acidentes de trânsito, até junho de 2023, já é maior em comparação com o mesmo período de 2022, especialmente os que envolvem motociclistas. Estamos sempre prontos para atender nossos usuários em caso de emergência, porém é fundamental para a segurança de todos termos motoristas cada vez mais conscientes e utilizando equipamentos que os protegem e ajudam a salvar vidas", destaca José Carlos Viana, gerente de Operações da Lamsa.



No total, foram realizados 860 atendimentos médicos e 14.660 atendimentos mecânicos no primeiro semestre deste ano ao longo da via que recebe, em média, 120 mil motoristas por dia.



Campanha educativa



Para além dos atendimentos, a concessionária investiu também em parcerias educativas e informativas. A empresa promoveu, nesta quinta-feira (27), uma campanha para conscientizar motociclistas e motoristas sobre a importância da segurança no trânsito. A ação ocorreu em parceria com a campanha Cerol Mata, no recuo localizado antes da entrada do Túnel da Covanca, na pista sentido Fundão. A concessionária instalou também 500 antenas antilinhas por toda a Linha Amarela.



A companhia também desenvolveu um painel eletrônico de inteligência empresarial, que auxilia o monitoramento na Linha Amarela e agiliza a tomada de decisões na busca pela redução de ocorrências. Após análise dos dados, trechos com maiores índices de acidentes tiveram reforço na sinalização.



Outra medida adotada foi a pioneira instalação de uma faixa azul, de 150 metros, próximo à Praça do Pedágio, para tráfego exclusivo de motos.