Exército ucraniano conquista cidade das forças russas na frente sul

O Exército ucraniano tomou das forças russas a cidade de Staromaiorske, na frente sul da guerra, onde as forças de Kiev intensificaram sua contraofensiva nos últimos dias, anunciou a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar, nesta quinta-feira (27).



"Staromaiorske, na província de Donetsk, foi libertada. Nossos defensores estão realizando atualmente operações de limpeza" das tropas russas, declarou no Telegram.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, publicou um vídeo no Telegram que mostra um grupo de soldados com uma bandeira ucraniana, afirmando que "libertaram a cidade de Staromaiorske".



"Nosso sul. Nossas crianças. Glória à Ucrânia", escreveu Zelensky.



A conquista da cidade seria um dos primeiros resultados tangíveis da ofensiva ucraniana nesse setor desde o final de junho.



O Exército ucraniano iniciou no início de junho uma contraofensiva destinada a repelir as forças russas dos territórios sob seu controle no leste e no sul, com resultados escassos até agora.