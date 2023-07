Rita Serrano diz seguirá no comando da Caixa

Em meio a polêmicas que sinalizam sua saída do cargo , a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, afirmou nesta quinta-feira, 27, que é "muito teimosa" e continuará no comando do banco. Durante evento que anunciou medidas para ampliar a diversidade na Caixa, ela relembrou momentos de sua carreira em que enfrentou o preconceito por ser mulher.

"Quando eu olho minhas fotos nos jornais todos os dias, eu fico pensando como é difícil ser mulher e chegar a um cargo de poder, quantas forças se movem para que isso não ocorra", disse ela, falando sobre as notícias da sua possível saída do comando do banco. Segundo informações de bastidores, o Centrão teria interesse em indicar um nome para a Caixa, e a ideia teria sido aceita pelo Planalto.



"Para as mulheres e para os diferentes ocuparem espaços de poder, nós temos que ser muito teimosos. Se não for, não tem jeito. Como eu sou muito teimosa, vocês fiquem tranquilos. Eu sou teimosa e estou aqui. E vou continuar trabalhando muito", declarou a presidente da Caixa.



Rita disse ainda que para ser uma mulher em cargo de poder "não basta ser competente, eficiente ou ter formação melhor, você tem que o tempo todo provar que é capaz". "Isso é cansativo. De vez em quando a gente desanima", afirmou.



A presidente da Caixa relembrou momentos de quando era a única mulher no Conselho de Administração da Caixa. "Tive que lidar com uma política assediadora. Dois processos foram abertos para que eu não conseguisse exercer a minha função. Houve reuniões muito agressivas que eu não vou ficar aqui listando porque não compensa", disse Rita.



Desde que assumiu o comando da Caixa, Rita vem afirmando que trabalha para diminuir a cultura do medo na instituição. No último ano, o banco enfrentou um período de denúncias de assédio sexual e moral sob a gestão do então presidente Pedro Guimarães.

Diversidade na Caixa

No evento desta quinta-feira, a Caixa anunciou uma série de medidas para promover a diversidade dentro do banco. Rita afirmou que uma das metas do plano plurianual da Caixa é garantir o aumento de mulheres, pessoas negras e outras minoriais sociais em cargos de chefia no banco.



Além disso, a Caixa recriou as comissões de diversidade. Serão cinco grupos que atuarão nas cinco regiões do Brasil, promovendo o diálogo entre funcionários e discutindo ações para ampliar a diversidade.