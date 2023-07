Quatro suspeitos são presos durante operação no Norte Fluminense

Rio - Policiais militares prenderam quatro suspeitos durante uma operação no bairro de Guaxindiba, em São Francisco do Itabapoana, no Norte Fluminense, na tarde desta quinta-feira. Os agentes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) também apreenderam diversas armas e drogas.



Em nota, a PM informou que os homens estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência do batalhão. Eles são suspeitos de integrar o tráfico de drogas da região. Com isso, os militares realizaram buscas e prenderam os quatro bandidos na Rua Zezeca.



Durante a operação, os agentes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) apreenderam um fuzil, uma submetralhadora, duas pistolas, 112 pinos de cocaína e 21 pedras de crack. Munições, rádios e equipamentos dos criminosos também foram apreendidos.



Os quatro suspeitos foram encaminhados à 147ª DP (São Francisco de Itabapoana), onde o caso foi registrado.