Zeca Dirceu aciona Supremo contra deputado bolsonarista por ameaças a Lula

O cenário político brasileiro ganha mais um capítulo tenso com o embate entre parlamentares. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o também deputado Zé Trovão (PL-SC). O motivo do processo é a investigação de possíveis ameaças proferidas por Zé Trovão contra o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).



Na representação enviada à Corte, Zeca Dirceu aponta um vídeo divulgado pelo bolsonarista na semana passada. Na gravação, o deputado distorce uma fala de Lula para dizer que o chefe do Executivo federal teria defendido presos, e, em seguida, fazer ameaças contra ele.



“Ô Lula, seu bandido, seu ladrão! (...) Bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão (...) Você tem que passar o resto da sua vida preso, não só você, você e todos que te acompanham, porque bandido, bandido bom é na cadeia ou é morto. Fica aqui meu recado e meu repúdio contra essa fala desse porco nojento”, comentou o parlamentar no vídeo, que foi apagado horas depois.



Para Zeca Dirceu, as declarações do deputado são uma "evidente ameaça, incitação e apologia à morte do chefe do Executivo". O líder do PT na Câmara afirma que Zé Trovão normaliza um discurso de ódio, incitando a violência, e ressalta que não se trata apenas de uma crítica ácida, mas sim de uma exaltação à morte do presidente, em um tom intimidatório e ameaçador.



Diante da gravidade das declarações, o deputado petista solicita que a Procuradoria-Geral da República seja intimada para investigar o comportamento de Zé Trovão e que uma investigação criminal seja instaurada para avaliar as possíveis implicações das ameaças feitas pelo parlamentar.



O STF terá agora a responsabilidade de analisar a representação e tomar as devidas medidas cabíveis.