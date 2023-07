Carga avaliada em R$ 152 mil é recuperada após policiais impedirem roubo em Niterói

Rio - Policiais do Niterói Presente impediram um roubo de carga na tarde desta quinta-feira (27), no bairro do Fonseca. O veículo e o material avaliado em R$ 152 mil foram recuperados e devolvidos ao responsável.



De acordo com os agentes, dois homens em uma moto renderam o motorista de uma van que carregava 48 caixas de cigarro na Avenida Professor João Brasil. Em seguida, os ladrões foram em direção à comunidade Santo Cristo, ainda com a vítima feita de refém.



Avisada do roubo pelo rádio, a equipe do Niterói presente realizou um cerco e interceptou os suspeitos, que abandonaram o veículo e fugiram para a comunidade Coréia. O motorista foi resgatado e não sofreu nenhuma lesão.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), onde o dono da carga foi buscá-la.