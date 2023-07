Americanas demite 1,4 mil funcionários em uma semana

A Americanas teve 1.404 trabalhadores desligados na semana de 17 a 24 de julho, segundo relatório divulgado pela empresa. O número total de funcionários no dia 23 era de 35,7 mil. Os desligamentos contemplam tanto profissionais demitidos quanto aqueles que pediram demissão e fazem parte do plano de reestruturação da companhia.



Desta vez, uma parte relevante dos funcionários demitidos eram de áreas ligadas a tecnologia, como desenvolvedores, designers de produtos e especialistas em experiência do usuário.



A companhia informou também que houve o encerramento de uma loja em Mato Grosso do Sul no período. O número total de lojas do dia 23 foi de 1.825.



O relatório também mencionava que o total de pagamentos realizados na semana somou R$ 356 milhões; já o total de recebimentos somou R$ 344 milhões.



Em nota, a Americanas informou que, "diante da reestruturação de algumas frentes de negócio a partir de seu plano de transformação, realizou o desligamento de colaboradores". A companhia acrescentou que "segue com foco na manutenção de suas operações e no aumento de sua eficiência".



"A Americanas reforça seu comprometimento com a transparência na relação com os sindicatos, mantendo-os informados dos movimentos de reestruturação, assim como garante o cumprimento integral e tempestivo de suas obrigações trabalhistas, na forma da legislação vigente", disse a companhia.



Após a descoberta de um rombo contábil de R$ 20 bilhões e a admissão posterior de fraude de resultados, a empresa está em processo de revisão de seus números. A falta de informações de qualidade sobre o passado e o presente da companhia tem atrapalhado a venda de ativos e também foi apontada como objeção ao plano de recuperação judicial pelo banco Bradesco.