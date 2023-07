Após paralisação de tratamentos, famílias de crianças com necessidades especiais denunciam convênio

Rio - Diversas mães de crianças com necessidades especiais denunciaram a Unimed Rio pela paralisação no tratamento de seus filhos na Clínica de Reabilitação Multidisciplinar Recriando, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A pausa dos tratamentos ocorreu devido à suspensão dos pagamentos realizados pelo convênio para a clínica.

De acordo com as mães, todas pagam pelo convênio, mas o plano não cobre os tratamentos necessários para os seus filhos. No entanto, elas conseguiram uma liminar na Justiça que obriga o plano a custear todo o tratamento. A decisão está em vigor desde 2020, mas em abril deste ano a Unimed Rio passou a descumprir a determinação.

Simone Alves Pereira, de 47 anos, mãe do Kayke Pereira, de 13, que tem paralisia cerebral, revelou que já tentou várias vezes entrar em contato com o convênio por telefone, mas é orientada a procurar seu advogado, não obtendo respostas sobre a ausência dos pagamentos do plano. "Isso não é um problema na liminar, mas sim uma falta de pagamento ao prestador de serviço. É uma resposta que eles não dão. A própria clínica já tentou entrar em contato com eles por diversas vezes, a Unimed fica prometendo a data de pagamento e nada. A clínica está disposta até a receber o valor parcelado por um acordo. Mas nem isso eles cumprem. Ai o que resta a clínica é suspender os atendimentos das crianças", explicou.

Segundo a mãe, Kayke tem sua parte motora completamente comprometida, pois não consegue sentar sozinho, não anda e não rola, sendo 100% dependente da cadeira de rodas. "Meu filho tem paralisia cerebral, então para ele essa paralisação do tratamento causa atrofia dos membros e estresse psicológico, porque ele vivem na rotina dos atendimentos. Quando quebra essa rotina para ele é uma coisa muito estressante, sem contar que tem a parte da atrofia, pois deixa de estar alongando, exercitando as musculaturas do corpo todos os dias", disse.

"Meu coração está em pedaços, porque o ganho das crianças com deficiências são mínimos e leva muito tempo pra se conquistar algo e 1 dia sem o atendimento é uma regressão imensa", lamentou.

A mãe de Gustavo Henrique, de 5 anos, Nathany Isabele, de 32, esclareceu que o filho tem paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia, e que, além de conseguir a liminar para o tratamento do filho, também conseguiu na Justiça a liberação de equipamentos de fisioterapia motora por parte do convênio. "No meu caso demorou 3 meses e só foi liberado porque o meu advogado entrou com uma ação de penhora pra descontar o valor dos equipamentos diretamente da conta da Unimed", contou.

"Mês passado fui numa perícia médica a qual a Unimed me mandou por uma intimação para fazer. Essa perícia era para comprovar se realmente meu filho necessitava continuar fazendo os tratamento os quais estão liberados na liminar. Foi comprovada a necessidade e mesmo assim continuaram não custeando. Não falaram nada, ficamos sabendo através da clinica. Eles informaram para mim que meu filho só seria atendido até fim desse mês e que a partir do mês de agosto não poderia mais continuar atendo por falta de pagamento", afirmou Nathany.

Já Sirleane Cristiana, de 32 anos, é mãe de Heitor, de 6, que tem hidrocefalia, epilepsia, autismo, síndrome genética e má formação renal. De acordo com ela, a situação tem tirado seu sono e poderá fazer com que seu filho não possa mais ir a escola, devido a ausência do acompanhante terapêutico incluso no tratamento dele.

"Isso é desesperador! Meu filho precisa das terapias, da fonoaudiologia e da fisioterapia respiratória. É muito importante para o dia a dia dele, assim como para todas as outras crianças. Ele é autista, sair da rotina vai ser muito desgastante para ele. E no caso do meu filho, nem frequentar mais a escola ele vai poder, porque hoje ele só frequenta escola pois tem um acompanhante terapêutico do tratamento dele. Ele fica com meu filho em todo o momento na escola. É triste saber que tudo que leva meses ou anos para o meu filho conquistar, será perdido a qualquer momento porque o plano não pagou", completou.

Procurada pelo DIA, a Unimed Rio ainda não se manifestou sobre as denúncias feitas.