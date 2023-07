Marielle Franco é homenageada em evento no Centro de Artes da Maré

Rio - O Centro de Artes da Maré recebeu nesta quinta-feira (27) uma homenagem a Marielle Franco. O evento marcou a abertura de uma exposição fotográfica e também o lançamento da Fotobiografia da vereadora e ativista, assassinada em 2018 e que completaria 44 anos nesta quinta.



"Hoje minha mãe completaria 44 anos. Nesse dia o sentimento mais presente é a saudade. Já nem sei muito bem se a saudade é da sua risada, das conversas, do jeito que ela me dava sermão. Nesses cinco anos de saudade e os mais difíceis de nossas vidas, saber que o legado e memória da minha mãe segue sendo cuidado por tantas pessoas faz com que possamos seguir. Hoje mesmo que a saudade aperta muito vamos celebrar a sua memória do jeito que ela fazia: sorrindo, com arte, cultura e muita gente em volta", escreveu a filha da parlamentar, Luyara Franco.

A vereadora foi assassinada em uma emboscada em março de 2018, após participar de um evento para mulheres negras na Lapa, região Central do Rio. Marielle voltava para casa acompanhada da assessora e de seu motorista, Anderson Gomes, que também morreu. O carro onde eles estavam foi atingido por 13 disparos.

Mônica Benício, vereadora e companheira de Marielle à época do crime, falou nas redes sociais sobre a sensação de impunidade após mais de cinco anos da morte, mas também lembrou de momentos vividos ao lado da parlamentar.

"Um amor entremeado de pausas. Marielle completaria 44 anos hoje. Seria um dia de festa. Um dia de intermináveis sorrisos, risadas, gargalhadas. Um dia onde a energia vital dela, tão única, tomaria conta de tudo. A nossa relação foi marcada por pausas, por expectativas, por interrupções e esperanças. E é sobre isso que eu penso hoje, nesses encontros e desencontros que costuraram a nossa história", escreveu.

Segundo o Instituto Marielle Franco, o livro fotobiográfico em homenagem à parlamentar morta une discursos, textos de convidados e 70 fotos, sendo algumas delas inéditas. O material compõe a trajetória da ativista no seu cargo como vereadora. A exposição também conta com registros presentes no acervo da organização.