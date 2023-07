Tebet diz que recondução de Aras seria um 'desastre'

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que uma possível recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras, ao cargo seria um "desastre", contrariando posicionamento de alguns petistas que defendem a manutenção do atual chefe do Ministério Público Federal.



O mandato de Aras se encerra em setembro e cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar um nome para o posto. A ministra disse considerar "decepcionante" a defesa, por parte de aliados de Lula, de um novo mandato de Aras. "Se isso (a recondução) acontecer, a meu ver, seria um desastre", declarou Tebet à GloboNews.



Aras é alvo de críticas por não ter denunciado Jair Bolsonaro, sobretudo pela conduta do ex-presidente na pandemia de covid-19.