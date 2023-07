Disque Denúncia bsuca informações sobre suspeito de envolvimento em assassinatos na Zona Oeste

prender Caio Siqueira Ribeiro, o Caio Piloto, de 24 anos. Ele é suspeito de envolvimento em, pelo menos, três assassinatos na Zona Oeste do Rio, sendo um deles o do policial militar inativo Marco Antônio Pisente Canário, em 2021. Rio - O Disque Denúncia reforçou que continua buscando informações para auxiliar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a, de 24 anos. Ele é suspeito de envolvimento em, pelo menos, três assassinatos na Zona Oeste do Rio, sendo um deles o do policial militar inativo Marco Antônio Pisente Canário, em 2021.

foi morto na quarta-feira (26), em Ilha de Guaratiba, durante confronto com um grupo rival. Segundo a polícia, Caio tem quatro mandados de prisão em aberto e é considerado foragido. Jhonatan Borges de Reis, o Esquilo, de 25 anos, apontado como o outro participante no assassinato do agente,em Ilha de Guaratiba, durante confronto com um grupo rival.

matar o policial penal Ronaldo Oliveira de Araújo, de 44 anos. O agente foi morto a tiros em agosto do ano passado dentro de uma oficina em Guaratiba, na Zona Oeste. Jhonatan e Caio estavam em uma moto e fugiram após o crime. O policial penal teria proibido o funcionamento de uma boca de fumo no local. A dupla também é suspeita de. O agente foi morto a tiros em agosto do ano passado dentro de uma oficina em Guaratiba, na Zona Oeste. Jhonatan e Caio estavam em uma moto e fugiram após o crime. O policial penal teria proibido o funcionamento de uma boca de fumo no local.

Além disso, ambos também são investigados pelo assassinato do empresário João Carlos da Costa, de 56 anos, em maio de 2022, em Guaratiba, Zona Oeste. Segundo as investigações o empresário teria sido morto por ter ameaçado denunciar Jhonatan pelo roubo de seu carro.



De acordo com a polícia, a dupla também é indicada como autora de outros homicídios. A Civil informou que a maioria das execuções ocorreram por disputas pelo controle do tráfico de drogas nos bairros de Ilha de Guaratiba, Magarça, Vargens Grande e Pequena e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.



Jonathan e Caio também são investigados por roubos de veículos em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Após os roubos, a dupla se refugia na Comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré.