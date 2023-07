MP pede que Exército explique em até 10 dias a orientação para Cid depor fardado

O Ministério Público Militar solicitou que comandante do Exército, general Tomás Paiva, informe em até dez dias sobre pedir ao tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), ir fardado depor à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos golpistas de 8 de janeiro.A decisão, tomada pelo procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli, atende a uma representação da deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP).Em 11 de julho, quando prestou depoimento à CPMI, o Exército disse que Mauro Cid utilizou a farda "para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela Força".O tenente-coronel, que está preso desde o dia 3 de maio por suspeita de envolvimento em grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde, está sempre uniformizado na prisão e "se apresenta uniformizado, porque é assim que se apresentaria em juízo", diz a nota do Exército.Durante o depoimento na CPMI, Cid se negou a responder qualquer pergunta , fazendo uso do habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).