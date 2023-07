Problema no ramal Belford Roxo provoca transtornos para passageiros

Rio - Passageiros que utilizam os trens para se deslocar entre a Baixada Fluminense e a cidade do Rio enfrentaram transtornos no início da manhã desta sexta-feira (28), com a suspensão de um trecho do ramal Belford Roxo. Por conta de uma ocorrência no sistema de rede aérea nas proximidades da estação do Jacarezinho, na Zona Norte, a circulação chegou a ficar paralisada entre as estações de Cavalcante e Central do Brasil. A operação foi totalmente normalizada por volta das 8h45.



De acordo com a SuperVia, os passageiros precisam fazer troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até ambos os terminais. "A medida é necessária para que os técnicos continuem trabalhando no sistema de rede aérea nas proximidades da estação Jacarezinho", disse a concessionária.



No início da manhã, os trens estavam circulando somente entre Belford Roxo e Mercadão de Madureira, com troca de composição na Pavuna, e o ramal estava operando com intervalo ampliado. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio (Agetransp) informou que apura as circunstâncias da ocorrência.