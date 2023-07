Foragido da Justiça desde 2015, 'Tuppac' é preso pela PM na Zona Norte

Rio - Policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) prenderam, nesta quinta-feira (27), Magno Francisco Malaquias, o "Tuppac", de 31 anos, durante uma abordagem em Rocha Miranda, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar (PM), em 2015, o homem foi acusado por latrocínio contra uma servidora do Tribunal de Justiça.

A prisão foi realizada durante a abordagem de uma van na Rua Diamantes. De acordo com a PM, um dos passageiros ficou nervoso e, por isso, os agentes pediram sua identificação. Então, o homem tentou pegar a arma de um policial, mas acabou baleado.

Após verificarem a identidade do suspeito, os militares descobriram que era Magno Malaquias. Ferido, o "Tuppac" foi socorrido ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, e está sob custódia.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a direção do Hospital Estadual Carlos Chagas disse que não tem autorização da família de Magno Francisco para informar o estado de saúde dele.

Assassinato de técnica judiciária

Em 2015, o Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz com informações que levassem a prisão de Magno Francisco Malaquias, com 23 anos na época. "Tuppac" seria o terceiro suspeito de ter participado do assassinato da técnica judiciária Mônica José Maria Atanázio, após uma tentativa de assalto na noite do dia 26 de abril daquele ano, na Pavuna, Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, a função de "Tuppac" no assalto seria dirigir o carro roubado. Contra Magno, foi expedido um mandado de prisão temporário de 30 dias, pelo Juízo da 33ª Vara Criminal da Capital. Desde então, o homem era foragido da Justiça.