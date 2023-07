Justiça ouve testemunhas de acusação e defesa em nova audiência do caso Moïse

Rio - A Justiça do Rio vai ouvir, na tarde desta sexta-feira (28), testemunhas de acusação e defesa no processo que julga a morte de Moïse Kabagambe, de 24 anos. O congolês foi espancado até a morte por após uma discussão em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde trabalhava, em janeiro do ano passado.Ele teria ido até o local cobrar por um pagamento atrasado, quando foi agredido com pedaços de madeira e um taco de beisebol. Na ocasião, o crime foi filmado por câmeras de segurança.Nesta sexta, acontece a continuação da audiência de instrução e julgamento, que teve início no dia 7 de julho, na 1ª Vara Criminal. Hoje devem ser ouvidas outras nove pessoas, entre testemunhas de defesa e acusação.Além disso, os réus também vão ser ouvidos. Fábio Pirineus da Silva, o Belo; Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, o Dezenove; e Brendon Alexander Luz da Silva, o Tota, estão presos preventivamente desde a morte de Moïse e respondem por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.De acordo com a polícia, Fábio assumiu ter dado pauladas na vítima, já Cristiano confessou ter participado das agressões, enquanto Brendon aparece nas filmagens imobilizando o congolês no chão.Na primeira audiência, a mãe de Moïse, a comerciante Lotsove Lolo Lavy Ivone , foi ouvida. Durante depoimento, ela contou que soube do ocorrido na mesma noite, porém, quando chegou ao quiosque Tropicália, onde aconteceu o crime, o corpo de Moise já havia sido levado para o IML. A mulher ainda chorou e pediu justiça pelo filho que, segundo ela, foi morto "como se fosse uma cobra" Inicialmente, doze pessoas iriam prestar depoimento, mas apenas três compareceram à audiência. Foram ouvidos Viviane Matos Faria, que administrava o quiosque vizinho, e o policial militar Alauir de Matos Faria.Moïse Kabagambe, 24 anos, trabalhava no quiosque Tropicália na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele foi espancado e morto por Fábio Pirineus da Silva, Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca e Brendon Luz da Silva na noite do último dia 24 de janeiro. Os três homens agrediram o jovem com socos e chutes, golpes de taco de beisebol e pauladas.O motivo, de acordo com relatos colhidos pela Polícia Civil, foi um desentendimento após Moïse cobrar valores de duas diárias de trabalho no quiosque.O crime gerou grande comoção com repercussão nacional e internacional, protestos e até relatos de ameaças de familiares do jovem congolês que chegaram a dizer que teriam sido inibidos ao ir até o local onde fica o quiosque para protestar e mostrar a indignação pelo assassinato brutal de Moïse.Organizações de Defesa dos Direitos Humanos, grupos antirracistas e outras entidades de grande importância, bem como artistas e autoridades foram às redes sociais protestar contra o crime. O caso chamou a atenção das autoridades sobre condições de trabalho insalubres, maus tratos, abusos e não cumprimento de leis trabalhistas para com os imigrantes que moram no Rio.