Seop faz operação na Favela do Metrô, na Zona Norte

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Grande Tijuca realizam, nesta sexta-feira (28), uma operação de ordenamento e fiscalização, com apoio da Polícia Militar, na Favela do Metrô, nas proximidades da Mangueira, Zona Norte do Rio. A região é ocupada irregularmente por pessoas em situação de rua e usuários de drogas.



Até o momento, foram removidos dois veículos, estruturas que estavam obstruindo a via, como barracas, carrocinha de lanche e lonas, além de grande quantidade de droga. Um ferro velho e dez construções irregulares foram demolidas.



“Essa é mais uma operação de ordenamento que a Prefeitura vem fazendo na cidade. Dessa vez contamos com o apoio da Polícia Militar tendo em vista ser uma área que sofre influência do crime organizado, do tráfico de drogas. Fizemos apreensões para desocupar o espaço público, coibiu cena de uso de droga. Vamos continuar fazendo essas ações para que a gente traga a ordem pública e segurança para a cidade”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A operação conta com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, Comlurb, Secretaria de Assistência Social, Rio Luz e Águas do Rio.

“Vamos continuar trabalhando em cima disso e, essa ação de hoje, é uma forma de mostrar aos tijucanos que estamos trabalhando incansavelmente para fechar todos esses estabelecimentos ilegais da região”, destacou Felipe Quintans, subprefeito da Grande Tijuca.

Em nota, a PM informou que dentre os objetivos estão, ações de vasculhamento e revista, apreensão de drogas, prisões em flagrante, cumprimento de mandados de prisão em aberto e ordenamento urbano.

Confusão entre policiais e moradores da Mangueira

Confusão entre policiais e moradores da Mangueira

Policiais militares e moradores da Mangueira, na Zona Norte do Rio, se envolveram em uma confusão na terça-feira (25) depois de uma abordagem a um suspeito de usar crack. O fato foi gravado por pedestres que passavam pelo local. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um grupo segura e puxa um PM pela Avenida Rei Pelé. Outro agente aponta a arma para o pessoal. Uma das testemunhas cita que um dos policiais teria atirado antes para tentar afastar o grupo.

A Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) realizavam patrulhamento no local quando encontraram um homem usando droga. Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram crack com o suspeito e deram voz de prisão para ele. A corporação informou que, neste momento, houve resistência de outras pessoas que estavam no local.

De acordo com a PM, o grupo atacou a equipe policial jogando pedras e vidro. A viatura foi danificada, mas nenhum agente ficou ferido. Durante o tumulto, o suspeito fugiu. A PM ainda completou que utilizou os meios necessários para conter o grupo.