Feira de inovação começa neste sábado e abre espaço para o empreendedorismo das favelas cariocas

Rio - A Expo Favela Innovation, maior feira de negócios de favela do mundo, acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O evento terá início neste sábado, 29, e ao longo de três dias, estará abrindo espaço para o empreendedorismo das favelas cariocas, com exposições e startups, palestras, Arena Universitária, shows de grandes artistas da favela e do asfalto, mentorias, Favela Literária, conferências, espaço games, entre outras atrações.

A feira é organizada pela Favela Holding, produzida pela InFavela com parceria social da Central Única das Favelas (CUFA). A abertura oficial começa neste sábado às 9h, na Grande Sala da Cidade das Artes, onde a CEO da InFavela, Elaine Caccavo, e o conselheiro da CUFA, Preto Zezé, darão as boas-vindas, além dos patrocinadores da edição carioca da feira.

A cerimônia terá a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida. O dia contará ainda com a divulgação de uma pesquisa inédita do inédita do Instituto Data Favela sobre o empreendedorismo nas favelas do Rio, divulgada pelo fundador do instituto, Renato Meirelles.

Após a abertura, vai acontecer um painel com Preto Zezé, a jornalista Flávia Oliveira e o ministro Silvio Almeida. Os interessados em visitar a Expo Favela Innovation podem adquirir o ingresso na plataforma virtual do evento . Os valores variam entre R$ 7,50 e R$ 30.

"A Expo Favela Innovation é uma grande ponte para promover conexões entre a favela e o asfalto, e com certeza vai ser um sucesso enorme aqui no Rio de Janeiro. A favela tem diversos talentos que necessitam ter esse olhar das empresas e descobrir as mais incríveis potências desse território", disse Celso Athayde, CEO da Favela Holding e idealizador da Expo Favela Innovation.

Nos três dias, a feira acaba às 19h, tendo depois um show de encerramento com o evento Morro de Alegria, com shows de Bom Gosto, Dudu Nobre, MC Maneirinho, Maru 2D, entre outros.

Alguns nomes confirmados para as conferências e palestras são Regina Casé, Roberta Rodrigues, Milton Cunha, MV Bill, Pedro Bial, Edi Rock, Dudu Nobre, Maju Coutinho, Toni Garrido, Marcelo Falcão, Serjão Loroza, Paula Lima, Hélio de La Penã, Flávia Oliveira, Regina Casé, Theo Rocha, Amauri Soares, Rene Silva, Luis Erlanger, Jonathan Haagensen, MV Bill, entre outros.

Oferta de cursos

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), pasta responsável pelas políticas públicas de juventude da prefeitura do Rio, estará com um estande exclusivo na entrada da feira com oferta de cursos e oficinas gratuitas no campo da tecnologia.

Os visitantes da feira irão conhecer os Espaços da Juventude, uma série de equipamentos públicos municipais instalados em comunidades do Rio para qualificar jovens para o mercado da Indústria 4.0.

No domingo, 30, o secretário Salvino Oliveira participará do debate sobre Empreendedorismo de Favela. "A tecnologia tem provocado mudanças na forma como nos comunicamos e em tarefas simples do dia a dia. Ela precisa ser compreendida e pensada também de dentro das favelas. Democratizar o acesso e as oportunidades a milhares de jovens a essas ferramentas é uma das missões que a JUVRio fica feliz em cumprir. (...) Falar sobre esse universo é algo que terá que ser comum se queremos uma cidade mais inteligente e menos desigual", disse.

Informações

Expo Favela Innovation Rio de Janeiro 2023

Data: 29, 30 e 31 de julho

Local: Cidade das Artes - Rio de Janeiro

Link para compra de ingressos: http://rj-expofavela.byinti.com

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22793-080.