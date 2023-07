Traficante peruana atira em funcionária de aeroporto da França

Uma jovem peruana, que transportava vários quilos de cocaína, atirou em uma funcionária das alfândega na quinta-feira (27), no aeroporto internacional Charles de Gaulle, na periferia de Paris, informou o Ministério Público nesta sexta-feira (28).



A funcionária "foi ferida por uma pessoa, de nacionalidade peruana, detida do marco de uma operação de controle", afirmou o promotor.



Durante a intervenção dos agentes, a passageira tomou a arma de serviço da funcionária e disparou "um só tiro", ferindo-a "na cintura", segundo a mesma fonte.



A agressão foi cometida enquanto a vítima escoltava a jovem sul-americana, detida no início do dia, informou o sindicato 'Solidaires Douanes' em nota divulgada nesta sexta.



"Passamos a centímetros de uma tragédia", estimou a organização sindical que elogiou "o profissionalismo" dos demais funcionários, "que controlaram a infratora sem disparar outro tiro".



Os funcionários da alfândega encontraram três quilos de cocaína durante a verificação da bagagem da jovem, informou o MP. A peruana "de 20 anos de idade", foi presa por "tentativa de homicídio doloso de funcionário público e por infração da legislação de entorpecentes".