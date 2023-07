Estado gera 74 mil vagas formais em seis meses

O Rio de Janeiro encerrou os primeiros seis meses de 2023 com um saldo de 74 mil empregos com carteira assinada. No período, foram registradas no Estado 770 mil admissões e 696 mil demissões. Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



Em junho, houve 123 mil admissões e 110 mil demissões no estado, resultado positivo de 13,4 mil vagas formais, o terceiro maior do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Levando em conta os últimos 12 meses, o Rio de Janeiro acumula 153 mil empregos criados com carteira assinada.



O Estado teve desempenho positivo nos cinco grupos de atividade econômica avaliados. O setor de Serviços foi o que apresentou o volume mais expressivo de novos empregos: 9.031. Em seguida, aparecem os setores do Comércio (+1.714), Construção (+1.676), Indústria (+726) e Agropecuária (+343).



Nos primeiros seis meses de 2023, o Brasil teve um saldo de mais de um milhão de empregos criados com carteira assinada. Entre janeiro e junho, houve 11,9 milhões de contratações e 10,8 milhões de demissões registradas, saldo de 1,02 milhão.