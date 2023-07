Empodera seleciona estudantes negros para estágio na Sony Music

A Empodera, plataforma de aceleração de negócios inclusivos, está recrutando estudantes para um processo seletivo de estágio na Sony Music Entertainment. A oportunidade é voltada para pessoas negras, em uma iniciativa da companhia global de música para ampliar a diversidade racial em seu quadro de colaboradores. As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de agosto.

A atuação será na área de marketing criativo, para tanto, os interessados devem estar cursando o 3º ou 4º período dos cursos de graduação em Desenho Industrial, Design Gráfico ou Marketing, e residir no Rio de Janeiro para atuar de forma presencial. Também é necessário ter disponibilidade para dois anos de estágio, com formação a partir de dezembro de 2024.

É exigido nível básico de inglês e conhecimento nas ferramentas de edição do Pacote Adobe (Illustrator, In Design, Photoshop, Lightroom, After Effects e Premiere). Candidatos que possuírem habilidades no software Spark AR Studio e para realizar edições de vídeos mais complexas poderão se destacar.

O estágio terá carga horária de seis horas diárias, incluindo uma hora para almoço. As atividades englobam a participação em calls e reuniões de brainstorming, além do relacionamento direto com todas as áreas de Marketing e Vendas. O escopo do trabalho também abrange desde a criação e edição de peças de mídias estáticas e vídeos, até a proposta de identidades visuais para os projetos.

Os benefícios incluem bolsa auxílio de R$ 1.913, vale-transporte, vale-refeição/vale-alimentação de R$ 61 por dia (R$ 1.342 ao mês), plano de saúde e odontológico Sul América, Gympass e Totalpass. O processo de seleção envolve a triagem de currículo, prova online e entrevista individual.