Bolsonaro movimentou R$ 800 mil para viagem aos EUA, diz Coaf

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 800 mil em uma viagem para os Estados Unidos no fim de 2022, segundo um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O ex-mandatário deixou o Brasil dias antes de encerrar o mandato como Presidente da República. O destino foi Orlando, onde se hospedou na casa de um ex-lutador de MMA, José Aldo.



O documento, obtido pelo jornal 'O Globo', mostra que o valor foi transferido no dia 27 de dezembro, três dias antes dele pousar nos Estados Unidos.

Segundo o Portal da Transparência, o governo gastou R$ 632 mil com diárias de auxiliares de Bolsonaro nos EUA. O ex-presidente permaneceu 89 dias no exterior, retornando somente no dia 30 de março deste ano. Durante esse período, a despesa média foi de R$ 7,1 mil por dia com os assessores.



Através das redes sociais, Fabio Wajngarten, assessor do ex-presidente, disse que "são inadmissíveis os vazamentos de quebras de sigilos financeiros de investigados no inquérito de 8/1 e ou de qualquer outra investigação sigilosa".

Milhões em Pix