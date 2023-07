Governo da Alemanha oferece bolsas de até 2.600 euros a projetos de impacto social

O governo da Alemanha, por meio da Fundação Alexander von Humboldt, vai selecionar dez brasileiros para terem acesso a uma bolsa mensal de até 2.600 euros e desenvolverem, durante um ano, um projeto que possa impactar positivamente a sociedade. O Programa Bolsa Chanceler está com inscrições abertas até 15 de outubro. Os selecionados, ao fim do período de estadia na Alemanha, ainda têm um encontro reservado com o chanceler Olaf Scholz.O presidente do Instituto Sócio-Cultural Brasil Alemanha, que conduz todo o processo no Brasil, Thomas Timm, revela que a média de inscrições no país chega a 150 por ano. O Brasil, segundo ele, é o grande destaque dentre os países contemplados pelo programa — que conta ainda com Índia, China, EUA e África do Sul.Os requisitos básicos para que a pessoa possa fazer parte do Programa Bolsa Chanceler são ter cidadania brasileira; trabalhar nos segmentos de política, negócios, mídias, administração, sociedade ou cultura; ter experiência de liderança demonstrável; ter não mais que 12 anos de bacharelado; desejar realizar um projeto independente na Alemanha e ter bons conhecimentos de alemão ou inglês.Informações sobre o Bolsa Chanceler podem ser obtidas acessando o link https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/german-chancellor-fellowship