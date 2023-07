Explosão em cidade russa perto da Ucrânia deixa 15 pessoas feridas

Uma explosão perto de um café na cidade russa de Taganrog, perto da Ucrânia, deixou pelo menos 15 pessoas feridas, anunciou o governador, que apontou como provável causa a queda de um foguete.



"Aparentemente, um foguete explodiu no centro de Taganrog", indicou no Telegram Vasili Golubev, o governador da região de Rostov-no-Don, onde fica localizada a cidade de 250 mil habitantes.



"Até agora, 15 pessoas (...) ficaram levemente feridas" ao serem atingidas com estilhaços de vidro, acrescentou Vasili.