Novo ecoponto é inaugurado na comunidade da Divineia

Rio - A Comlurb inaugurou nesta sexta-feira (28), um ponto de entrega voluntária de resíduos, para que a população possa descartar os resíduos recicláveis de maneira correta, na comunidade da Divineia, no Grajaú. No local, foram instaladas duas caixas metálicas para colocação ordenada de materiais como entulho, móveis e galhadas.



O evento de inauguração do espaço revitalizado teve a presença do grupo Chegando de Surpresa, formado por garis que compõem e cantam músicas sobre conscientização de limpeza urbana.



A área que antes era usada para descarte irregular, foi recuperada com o apoio da Secretaria Municipal de Conservação. O muro recebeu emboço e pintura, além de contornos de personagens infantis feitos por um gari e que foram coloridos por crianças da comunidade.





“Aqui era muito difícil de manobrar porque o lixo ficava sempre espalhado pelo chão. É importante que todos usem as novas caçambas”, comentou Nelson Sabino, que trabalha há 28 anos no sacolão volante da região.





Os moradores elogiaram a iniciativa e se comprometeram a manter o descarte dos resíduos no local apropriado.





“É fundamental para a limpeza urbana que as comunidades mantenham os resíduos ordenados, para melhorar sempre a qualidade de vida nessas localidades. Contamos com a colaboração dos moradores para que criem o hábito de descartar seus resíduos nas caixas”, explicou o presidente da Comlurb, Flávio Lopes.





O subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, falou sobre a importância da iniciativa para a comunidade local: “Esse Ecoponto é muito importante porque foi um pedido da própria comunidade. Hoje, sem dúvidas, é um dia muito importante para a comunidade. Vamos seguir trabalhando para melhorar cada vez mais”, disse o responsável pela gestão na região.





Comlurb inaugura Ponto de Entrega Voluntária na comunidade da Divineia, no Grajaú Divulgação