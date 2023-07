Baleia aparece em praia de Niterói e dá show para banhistas

Rio - Uma baleia foi vista dando um espetáculo nas águas da Praia de Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Um vídeo das manobras feitas pelo animal foi publicado pela prefeitura da cidade. A aparição ocorreu nesta quinta-feira (27).



As imagens mostram o momento em que a baleia dá um salto para fora do mar e esguicha água para o alto.



No vídeo, praticantes de esportes aquáticos aparecem maravilhados por terem visto a baleia e a aplaudem após um de seus pulos.

Baleia é vista dando show em praia de Niterói.#ODia



"Ah, eu peguei isso! Eu estou arrepiada", comemorou a mulher, identificada como Helena, ao falar sobre ter gravado o momento.



Nas redes sociais, a Prefeitura de Niterói também celebrou o aparecimento do animal. "Olha que espetáculo! Essa baleia, que não é boba nem nada, veio conhecer as belezas de Itaipu ontem e proporcionou esse momento inesquecível!".