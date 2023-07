Taxa de juros atual não é razoável, diz Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 28, que a taxa de juros atual "não é razoável". Ele deu a declaração em Goiânia (GO).



Alckmin disse que tem "estima" pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e que defende a autonomia da instituição, mas que a Selic atual atrapalha a competitividade das empresas brasileiras.



A taxa básica de juros está em 13,75% ao ano. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias primeiro e dois de agosto. Há forte pressão para que a taxa baixe.