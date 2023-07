Polícia prende suspeita de aplicar o golpe do falso Pix em gráfica

Rio - Um mulher foi presa em flagrante por aplicar o golpe do falso Pix em uma gráfica no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com o responsável pelo estabelecimento, a suspeita já causou um prejuízo de R$ 40 mil no local.

Após a denúncia, policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) foram à gráfica onde ela havia acabado de realizar um pagamento com um comprovante falso de Pix. A mulher confessou a fraude aos agentes e contou que aplicava o golpe há alguns meses. Os agentes, então, apreenderam o celular dela.

A suspeita foi presa em flagrante por estelionato e encaminhada ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.