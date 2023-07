Aeroporto do Galeão e AquaRio terão postos de vacinação

Rio - Postos de vacinação começam a funcionar 31 de julho a 5 de agosto, na próxima semana, no Aeroporto Antônio Carlos Jobim (Galeão) e no AquaRio. A ação da da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos imunizantes e aumentar a cobertura vacinal da população.

No aeroporto internacional, serão aplicados os imunizantes contra influenza, hepatite B, febre amarela, dT e covid-19. Os viajantes interessados poderão se vacinar na segunda, quinta e sexta-feira, das 8h às 17h. Já quarta-feira (02), será das 11h às 17h e no sábado (05), o atendimento será das 8h às 12h. O ponto de referência será o Terminal 2, na saída C, próximo ao embarque doméstico e ao banco Safra.



Os visitantes e funcionários interessados em atualizar a caderneta vacinal no AquaRio poderão se imunizar durante a semana, das 9h às 17h, no saguão de entrada. Apenas na na quarta-feira (02), o funcionamento será das 11h às 17h. Para os adultos estarão disponíveis imunizantes contra covid-19 e influenza. As crianças e adolescentes também poderão ser vacinados contra rotavírus, febre amarela, varicela, poliomielite, HPV, influenza e covid-19, além de Tríplice Viral, Penta, Meningo C e DPT.



Para se vacinar, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação para verificação e atualização da situação vacinal, quando necessário.