PM prende presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife durante greve

Recife - O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife e RMR, Aldo Lima, foi algemado e detido pela Polícia Militar de Pernambuco na madrugada desta sexta-feira (28), em frente à porta da garagem da empresa Pedrosa, convocando uma assembleia geral da categoria que está no terceiro dia de uma greve por reajuste salarial, melhores condições de trabalho e segurança.



O sindicato afirma que a ação policial foi truculenta e aponta desrespeito ao direito de mobilização e greve. A abordagem de oficiais do GATI-PM foi gravada até o momento em que os PMs arrastaram Aldo até a viatura.



A Polícia Militar afirma que o sindicalista impedia a saída dos veículos mesmo com ordem judicial para liberação da passagem. “O efetivo pediu que ele saísse e ele não obedeceu, desacatando o policiamento e resistindo. Ele foi conduzido à Central de Plantões para serem adotadas as medidas cabíveis", disse a PM em nota.



Nas imagens, vemos quando um policial reclama de Aldo se colocar na frente do ônibus. Irritado, ele questiona ao presidente do sindicato “vou ter que lhe tirar, então?”. Aldo tenta continuar conversando, mas é impedido quando o policial o agarra à força e o empurra, na tentativa de dar passagem ao veículo.

Em outra gravação, dá para ouvir com clareza o presidente do sindicato argumentando calmamente com o efetivo policial, enquanto um dos policiais - o comandante da operação - gesticula muito e fala alto para Aldo que está ali para cumprir uma ordem judicial “e você está fazendo a gente de palhaço! Bora pra delegacia agora, bora! Aaah, nada, aqui não é cinema, não”.



O trabalhador, por sua vez, se limita a argumentar que os funcionários estavam sendo obrigados a circular com os veículos contra a vontade, mesmo em greve, enquanto as empresas os coagem a colocar na rua um percentual de veículos maior que aquele determinado pela Justiça.