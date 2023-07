Governo federal libera quase R$ 300 milhões em financiamento para empresas de telecomunicações

Empresas de telecomunicações de todo o país vão contar com quase R$ 300 milhões em financiamentos operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Os valores são oriundos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), vinculado ao Ministério das Comunicações (MCom).



O acesso das empresas aos recursos do Funttel vai estimular o processo de inovação tecnológica; incentivar a capacitação de recursos humanos; fomentar a geração de empregos; e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital (ampliando, assim, a competitividade da indústria de telecomunicações brasileira).



Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, as parcerias com Finep e BNDES são importantes instrumentos da política pública de telecomunicações: “Por meio das linhas de financiamento disponibilizadas pelos agentes financeiros, os recursos do Funttel fomentam o desenvolvimento tecnológico do setor de telecomunicações brasileiro e promovem a modernização e expansão das redes de telecomunicações, contribuindo, assim, para avançarmos com a agenda prioritária de inclusão e transformação digitais em nosso país”, disse.



Para o triênio de 2023 a 2025, o Conselho Gestor do Funttel aprovou investimentos de R$ 686,3 milhões para o BNDES e R$ 411,7 milhões para a Finep, ou seja, cerca de R$ 1,1 bilhão para financiamento a empresas.



O BNDES terá acesso a mais de R$ 186,3 milhões para oferecer financiamentos a instituições de ensino, públicas ou privadas, brasileiras, sem fins lucrativos; instituições de pesquisa, empresas prestadoras de serviços de telecomunicações; e fornecedoras de bens e serviços para o setor, desde que engajadas na produção efetiva no país.



Atualmente, o BNDES opera quatro linhas de financiamento com recursos do Funttel.