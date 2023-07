Vídeo: camelôs protestam contra ações da Seop e impedem circulação do VLT

Rio - Durante uma operação da Secretaria de Ordem Pública (Seop), camelôs realizaram um protesto e impediram a circulação de VLTs, na tarde desta sexta-feira (28), na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio.

Camelôs fizeram protesto contra ações da prefeitura e impediram a circulação do VLT, na tarde desta sexta-feira (28), no Centro do Rio. #ODia



Crédito: O DIA pic.twitter.com/LOnyWe76jq — Jornal O Dia (@jornalodia) July 28, 2023

Imagens gravadas no momento do corrido mostram uma ambulante discutindo suas condições de trabalho com PMs do Segurança Presente e sentando sobre a linha do transporte. "Eu só quero trabalhar. Sabia que a gente entende que a gente tem filho em casa precisando comprar remédio, precisando come? ", argumentou a camelô.

"A gente precisa trabalhar como camelô, mas não consegue, aí tem que fazer isso. Se a gente briga com vocês, a gente leva porrada e vai para a cadeia. [...] Isso é um ato de desespero. Eu não vou sair daqui", dizia a mulher nas imagens.

De acordo com a Seop, agentes estavam realizando uma operação de ordenamento e fiscalização quando cinco ambulantes, insatisfeitos com a atuação da prefeitura, incitaram uma manifestação para reivindicar condições de trabalho.

Os agentes da Seop e Guarda Municipal iniciaram uma conversa com a ambulante e com os demais que estavam no local, e de forma pacífica, conseguiram retirá-la do local desobstruindo a passagem do VLT.

Procurado pelo DIA, o VLT-Rio ainda não se manifestou sobre a interrupção da circulação da linha.