Rússia irá vender grande parte de sua produção de petróleo

A gigante estatal de energia russa Rosneft Oil fechou um acordo para vende uma quantidade substancial de sua produção de petróleo para um grupo de empresas pouco conhecidas, segundo fontes. A licitação dá direito de exportar petróleo no futuro. Nesse caso, os contratos são de até 12 meses e envolvem produtos brutos e refinados, disseram as fontes.



Não foi possível saber as quantidades exatas de petróleo vendidas, nem os preços. Mas o sucesso da licitação aumenta os sinais de que o aperto financeiro dos produtores de petróleo russos devido às sanções está diminuindo.



Um porta-voz da Rosneft disse que a empresa não comenta os detalhes de suas atividades comerciais e que parte do que foi apresentado em uma série de perguntas sobre a licitação estava incorreta. Quando questionado sobre quais detalhes eram imprecisos, o porta-voz não respondeu.



Entre os maiores vencedores da licitação estava a Bellatrix Energy. De acordo com os documentos de registro, a empresa foi constituída em Hong Kong. Também levaram grandes volumes de petróleo russo as tradings Amur e Tejarinaft, ambas registradas nos Emirados Árabes Unidos.



Todos as três são exportadores ativos de produtos brutos e refinados desde que as sanções ao petróleo russo entraram em vigor em dezembro, segundo dados da alfândega russa e executivos do setor.