Novo Surubi recebe programa Resende Cidadã

O bairro Novo Surubi recebe neste sábado (29) o programa ‘Resende Cidadã’, que leva serviços de cidadania, saúde e bem-estar para a comunidade. A ação acontece das 10h às 13h no Ciep 059 – E.M. Maria Dulce Freire Chaves, na Praça Manoel Luiz de Carvalho, nº 65.



São oferecidos serviços da Ouvidoria Geral do Município, do Ambulatório da Atenção à Saúde LGBTQIA+, direitos do consumidor, Programa Antitabagismo, Programa Saúde na Escola, Trabalho e Renda, além de orientações sobre oficinas do Confiar.



Também são ofertados cursos e oportunidades na Rede Federal de Educação e atendimentos aos microempreendedores, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Para os interessados, haverá emissão de certidões de casamento, óbito, RG e habilitação para casamento através da Fundação Leão XIII.